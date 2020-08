A Metamorfose dos Pássaros vence Prémio de Melhor Filme no Festival de Pesaro

O filme A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, venceu o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

A decisão do júri foi anunciada no sábado à noite, no encerramento do festival, e divulgada neste domingo pela agência Portugal Film.

“A primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos venceu o Prémio de Melhor Filme no Festival de Cinema de Pesaro, em Itália, um dos mais importantes e históricos festivais italianos. O filme foi também premiado pelo júri de estudantes de escolas de cinema, como melhor filme”, lê-se na mensagem da distribuidora portuguesa.

A Metamorfose dos Pássaros, de Catarina Vasconcelos, teve estreia mundial no festival de Berlim, em Fevereiro, onde conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Foi também distinguido com o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius, na Lituânia, e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei, em Taiwan. Recebeu ainda o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest, no Kosovo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Metamorfose dos Pássaros já foi seleccionado para mais de 25 festivais internacionais, nos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Grécia, Coreia, Canadá, Polónia, Brasil, México, Austrália, Itália, entre outros.

O filme também já tem estreia comercial garantida em território chinês, segundo a Portugal Film.

Em Portugal, será exibido, em competição nacional, no Festival IndieLisboa, que está a decorrer até 5 de Setembro, com projecção marcada para o cinema S. Jorge, nos dias 1 e 3 de Setembro.