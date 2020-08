Lynn Hershman Leeson mantém o sorriso perante as máquinas

Artista prolífica e multi-facetada, a norte-americana vem namorando a tecnologia desde os anos 60, quando uma disciplina como a media art era ainda uma bizarria e raras as mulheres a exporem em museus. Numa altura em que o seu trabalho é redescoberto e reavaliado, a Feira do Livro do Porto propõe, de 30 de Agosto a 13 de Setembro, um ciclo que, incidindo sobre os seus filmes, está sempre em comunicação com os demais formatos da sua obra.