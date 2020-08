Na cidade, há um rapaz à espera que alguma coisa aconteça

Um rapaz no Verão, à espera. Em casa ou na rua, rodeado de ecrãs. A imagem é-nos familiar, mas em Desvio, de Ana Pessoa (texto) e Bernardo P. Carvalho (desenho), nada tem a ver com as experiências que a pandemia nos tem obrigado. Em banda desenhada, introduz-nos ao quotidiano de um jovem, Miguel, preso aos dilemas da adolescência, numa cidade ficcionada e num tempo no qual reconhecemos traços, tímidos, da nossa presente condição. Só, em casa, entregue aos ecrãs, decide fazer uma pausa, um desvio dos amigos, da namorada, da família. Do mundo? Talvez, para um dia vir dizer algo sobre o mundo. Ou, apenas, dar um grito.

