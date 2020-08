O indesejável e o trágico

As datas são importantes. Em 1976, quando Hanta se tornou personagem desta peça, estava há 35 anos numa cave a prensar papel velho, beber cerveja e pensar na vida. Não propriamente na sua medíocre vida, embora também um bocadinho, mas naquela saída dos livros que lhe passavam pela frente antes da destruição.

Uma Solidão Demasiado Ruidosa De Bohumil Hrabal

Actor: António Simão

Encenação de António Simão

Espectáculo do dia 27 de Agosto

Lisboa, Artistas Unidos, Teatro da Politécnica até 19 de Setembro.

No Teatro Municipal Joaquim Benite de 25 a 27 de Setembro.

Os quais, às tantas, por desejo de conhecimento, quando lhe espevitavam o espírito ou apenas despertavam curiosidade, a sua existência desviava do destino – mais por prazer do que por dever de salvar o saber numa época em que Praga era uma cidade de trevas onde pairava o espectro da perseguição ao pensamento livre, ou pelo menos contrário ao regime.

Como as datas são importantes, convém recordar que António Simão, encenador e actor do monólogo, se dedicou ao texto de Bohumil Hrabal (1914-1997), digamos, com tripas e coração, há 23 anos. Foi um espectáculo sem dúvida frenético e estimulante. E dele, aparte o texto, duas décadas depois quase nada sobra. Uma Solidão Demasiado Ruidosa é, pelo menos por enquanto, sem perder completamente o seu carácter de intervenção anti-obscurantista (até porque ver, hoje, universidades a retirarem livros das estantes por conteúdo “inapropriado” nunca é bom sinal e decerto não revela qualquer avanço civilizacional), nesta versão, um momento de reflexão.

Melhor: um elogio da palavra, da ardilosa construção das frases que transforma e acrescenta o lirismo e o significado (mais a considerável dose de melancolia) escondidos no original e revelados pelo tempo enquanto este vai mudando, evoluindo, nem sempre necessariamente para melhor.

Onde, outrora, por obrigação do pensamento da época e das suas circunstâncias vivia essencialmente a indignação e a raiva; provavelmente aproximando-se do seu âmago, a encenação e a representação criam agora um território de ansiosa serenidade, movida pelo desapontamento, talvez mesmo pela resignação ressentida e considerável sentimento de impotência que, pela pontuação das palavras, os delicados movimentos do corpo e do olhar, mais do que tudo os silêncios de António Simão ressoam a miséria existencial da personagem (e, de certo modo, do autor), essa vítima da pobreza que apesar de revelar a tristeza como forma de vida busca e algumas vezes encontra uma forma de beleza rara, a bem dizer tão irreal quão apaziguadora.

Também, a espaços, um pouco frustrante, quando uma certa – direi – mecanização cai sobre a interpretação, tornando a prosápia menos viva e menos tocante; mais cerebral, sem, é certo, estes momentos serem substantivos obstáculos à representação de uma obra que, para lá do seu tempo, ressoa como um aviso premonitório do indesejável e do trágico.