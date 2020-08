Mina junto a Montesinho: “Vamos vender isto por 200 empregos, por meia dúzia de anos?”

Há quatro grifos a cortar o céu sobre o hotel termal que se ergue, solitário, no topo do monte. Está pronto, mas o processo burocrático que levaria à sua abertura foi interrompido pela pandemia e a proprietária não arrisca sequer dizer quando poderá abrir portas. Além de que há outra ameaça a toldar-lhe o futuro, que virá dos montes em redor, bem visíveis ali de cima, na localidade de Calabor, em Espanha, a pouco mais de dois quilómetros da fronteira portuguesa e do Parque Natural de Montesinho. É o projecto mineiro previsto para aquela zona, que foi alvo de uma consulta pública também em Portugal, por causa dos efeitos que poderá ter do lado de cá da fronteira. “A nós pode deixar-nos sem negócio”, diz Maria Dantas, responsável pelo Balneário de Calabor e o hotel que ainda não abriu.

