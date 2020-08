Portugal regista mais três mortes e 374 infecções. É no Norte que há mais novos casos

Há mais três mortes em Portugal por covid-19 e o total de casos confirmados neste sábado é de 57.448, ou seja, mais 374 do que o verificado no relatório anterior, o que representa um acréscimo de 0,7%. A letalidade em Portugal mantém-se nos 3,2%.

Analisando os dados por região, o acréscimo de novos casos é superior no Norte: são mais 157 casos confirmados – um número de novos casos superior a Lisboa e Vale do Tejo (149). Tal já tinha acontecido a 23 de Agosto, quando foram registados 60 casos na região norte e 47 na região de Lisboa e Vale do Tejo; e também a 16 de Agosto, altura em que foram registados 54 casos no Norte e 43 na região da capital. Antes disso, foi a 8 de Maio a última vez que o Norte tinha sido a região com mais casos no país, com 359 novos casos (Lisboa registava então 158 casos diários).

De acordo com o último boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, registam-se neste sábado 13.864 casos activos de covid-19 em Portugal.

Há agora um total de 41.766 casos recuperados, mais 210 do que na sexta-feira, e 1818 mortes registadas desde o início da pandemia (mais três do que no boletim anterior e todas na região de Lisboa e Vale do Tejo). Há ainda 33.965 pessoas em vigilância, mais 35 do que no relatório do dia anterior.

Quanto às pessoas em internamento, são 324, menos dez do que as registadas na sexta-feira. Dessas, 40 estão em internamento nas unidades de cuidados continuados, mais duas em relação aos dados do dia anterior.

O Norte conta com um total de 20.614 casos confirmados, mantendo-se o número de óbitos nos 848. Já a região de Lisboa e Vale do Tejo regista um total 29.663 casos confirmados e 663 mortes.

Quanto às outras regiões, o Centro conta com 4780 casos confirmados, mais 23 do que os dados anteriores, mantendo também o número de mortes em 253. A Algarve soma 1099 casos confirmados, mais 37 do que no dia anterior. O Alentejo conta com 926 casos, mais três do que no dia anterior, e 22 mortes. Os Açores registam 209 casos confirmados, mais um do que na sexta-feira, mantendo-se o número de óbitos nos 15. E a Madeira regista 157 casos confirmados, mais quatro do que no dia anterior, e nenhuma morte.

Depois de o número de casos activos ter descido de 12.637 a 14 de Agosto para 12.621 no dia seguinte, o número tem vindo a aumentar desde então – tendência quebrada neste sábado. Os novos casos, que tinham vindo a aumentar desde 24 de Agosto (123), são neste sábado menos do que no dia anterior, tendo passado de 401 para 374.