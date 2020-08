Poucas dezenas manifestaram-se em Lisboa para “desmascarar Portugal”

Sem máscaras e com pouco distanciamento, cerca de uma centena de pessoas pediu na tarde deste sábado que se “desmascarasse Portugal”, na Praça do Rossio, em Lisboa. A manifestação tinha sido convocada através do Facebook pelo movimento “Verdade Inconveniente”, tendo sido divulgada em páginas onde se propagam teorias negacionistas. Apesar de quatro centenas terem afirmado que iriam participar, o número de pessoas que apareceu na baixa de Lisboa foi inferior.

Através do perfil da Internet do movimento é possível perceber que entre as reivindicações dos manifestantes está o fim do uso obrigatório de máscara nos locais onde o mesmo é exigido, o fim daquilo a que chamam “narrativa do medo” e o “regresso imediato ao horário normal de trabalho”.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomenda o cumprimento das regras de distanciamento social, a utilização de máscara e a desinfecção frequente das mãos como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Até este sábado já morreram em Portugal 1818 pessoas, tendo já sido infectados com o vírus um total de 57.448 pessoas​.

Durante a manifestação foram erguidos cartazes com mensagens pedindo “liberdade, abaixo as máscaras e as restrições” e foram proferidos discursos contra a utilização da máscara: "Eu uso porque sou obrigado e mesmo assim aldrabo”, afirmou um dos manifestantes.

Durante a manifestação há ainda registo da presença de pessoas que se intitularam como membros do grupo “Médicos pela Verdade”. Um dos homens, que se disse médico, tomou a palavra para dizer que as máscaras – a que chamou de “mordaça” – “não servem para nada”, sem ser para o “controlo de mentes”. Houve ainda mensagens contra as redes de 5ª geração, apesar de não existir qualquer ligação entre as redes de nova geração e a SARS-CoV-2.

O grupo organizador da manifestação prometeu também avançar com uma providência cautelar contra as medidas que a DGS irá apresentar para a retoma às aulas de forma segura.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais é possível perceber que nem sempre foi cumprido o distanciamento social entre os manifestantes, algo que é recomendando para evitar a transmissão do vírus, que se espalha através de gotículas respiratórias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO tentou contactar a Polícia de Segurança Pública (PSP) para perceber se a manifestação estava autorizada e se foi fiscalizada, mas até ao momento não obteve resposta.

Esta é o segundo protesto convocado por este movimento neste mês de Agosto. Também na tarde deste sábado existiram manifestações semelhantes em Berlim e Paris. A de maior sucesso reuniu cerca de 20 mil pessoas na capital alemã, já na capital francesa não apareceram mais três centenas.