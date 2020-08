Bloco: “Não é o primeiro ultimato sobre crise política”

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, foi a primeira líder dos partidos que estão a negociar com o Governo o Orçamento do Estado para 2021 a reagir à entrevista do primeiro-ministro ao Expresso. A bloquista desvaloriza a ameaça de crise política, no caso de não haver acordo, e diz que não é a primeira vez que há um ultimato destes.

“Não é o primeiro ultimato sobre crise política. Não resolve nada e não mobiliza ninguém”, escreveu a líder do Bloco na rede social Twitter. “Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica. Desde logo, no OE2021. O Bloco concentra-se nas soluções para o país.”

Na entrevista publicada neste sábado, António Costa deixou claro que nada ficará como está se não conseguir o apoio da esquerda para o seu orçamento. “Se não houver acordo, é simples: não há Orçamento e há uma crise política. Aí estaremos a discutir qual é a data em que o Presidente terá de fazer o inevitável”, anunciou o primeiro-ministro.

Dois dias antes, Marcelo Rebelo de Sousa já respondera a esta ameaça, rejeitando crises políticas. “O Presidente da República não vai alinhar em crises políticas. Desenganem-se os que pensam que, se não houver um esforço de entendimento, vai haver dissolução do Parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem pela frente para isso, que é até ao dia 8 de Setembro”, disse na quinta-feira, em Lisboa.

No dia seguinte, no Porto, insistiu: “Se houver uma crise que obrigue a um debate político e um intervalo de meses, a capacidade de resposta em termos de recuperação, de resposta à pandemia e à crise económica, fica adiada. Quem ganha com isso? Ninguém.”

De acordo com a Constituição, a Assembleia da República não pode ser dissolvida nos primeiros seis meses após a sua eleição, nem no último semestre do mandato do Presidente da República (que termina a 8 de Março de 2021).