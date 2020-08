Os CTT do nosso descontentamento

Que saudades eu já tenho do tempo em que recebia a minha correspondência a tempo e horas, recebia as revistas e os jornais que assino sem semanas de atraso ou no “Dia de São Nunca”, e já depois de ter lido as respectivas notícias e conteúdos noutros órgãos de informação! Só quando perdemos as coisas é que lhes damos valor, e eu valorizo mais agora os antigos CTT que, não sendo perfeitos, cumpriam a sua missão a contento. Até mudei a minha opinião sobre as empresas públicas versus privadas, pois detestava as primeiras e enaltecia as segundas!...

Leio no PÚBLICO de hoje (28-08-2020) que a Anacom, regulador das comunicações, “destaca que é o quarto ano consecutivo que a empresa falha o cumprimento da totalidade dos indicadores de qualidade de serviço”. Então pergunto: o que fazem os partidos e o Governo? Ocupam-se com o sexo dos anjos?

Flávio Vara

Lisboa

Costa e Marcelo enfraquecem o PCP?

Enquanto o Governo avalia o uso de máscaras nas ruas para evitar uma segunda onda de covid-19, o PCP faz da Festa do Avante! um estendal de teimosia.

É inadmissível que os estádios de futebol não possam receber adeptos.

É inadmissível que mais de 30 mil pessoas visitem a festa anual dos revisionistas do PCP. É por estas e por outras que o Chega vai chegar ao patamar de um grupo parlamentar na Assembleia da República. Os chefes do Estado e do Governo estão reféns do partido de Jerónimo de Sousa? Se o PCP pensa que vai tirar dividendos eleitorais com esta insistência, está muito enganado (...). Ou será uma combinação entre Costa e Marcelo para enfraquecer o PCP?

Ademar Costa

Póvoa de Varzim

A sorte é para quem a tem

... diz o ditado! Ao dar a minha olhadela pelas capas dos jornais de dia 25 de agosto fiquei estupefacto com esta notícia: “Apostas no jogo online chegaram a 480 milhões num único mês.” Bom, a covid-19, com o confinamento, fez crescer cerca de 60% o volume de apostas em jogos na Internet, adiantava a notícia.

Já em casa, dei uma espreitadela na Internet, e constatei que este confinamento levou as apostas — em jogos como máquinas, roleta e póquer — a valores recorde, entre março e junho. Como é possível, num país como o nosso — desemprego a aumentar de dia para dia, muitas empresas a abrir falência — as apostas de fortuna ou azar online dispararem para cerca 500 milhões num mês? E andam os nossos médicos, técnicos de saúde e pessoal de enfermagem e outros a sacrificarem-se devido a esta pandemia. Era este escândalo (...) que António Costa e o seu Governo deveriam criticar. E não chamar cobardes a médicos... isso sim, senhor primeiro-ministro! Neste caso, não é sorte ou azar, é ter bom senso...

Tomaz Albuquerque

Lisboa