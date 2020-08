Bispo de Pemba: “Estamos vivendo dias de um silêncio muito preocupante” em Cabo Delgado

O bispo de Pemba tem-se destacado pelo esforço para minimizar o impacto da guerra em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, ajudando os deslocados e levando-lhes uma palavra de conforto, ao mesmo tempo que se esforça para que o conflito seja conhecido internacionalmente. Isso tem-lhe valido críticas da área do partido do Governo (Frelimo) e até ameaças mais duras nas últimas semanas.

