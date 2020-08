PSD-Lisboa volta à carga pelo uso de máscara na rua e multas para quem não cumprir

O PSD-Lisboa não desiste e continua a insistir que devia ser obrigatório o uso de máscara na rua, considerando ainda essencial a existência de fiscalização e de multas para que tal seja cumprido.

Num comunicado intitulado Reabrir em Segurança, assinado pelo presidente do PSD-Lisboa, Luís Newton lembra que há já “dois meses” que se bate “pelo uso obrigatório de máscara em espaço público”, ironizando que, também há dois meses, que o Governo, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e a Câmara Municipal de Lisboa “olham para o horizonte, como se fosse difícil ver o que se passa em outros países da Europa”.

“Hoje é evidente para todos que as pessoas têm de voltar aos empregos, as crianças e jovens às escolas e para isso os transportes têm de funcionar, a restauração e o comércio têm de estar abertos, em suma, o país tem de estar operacional. A economia não aguenta novo encerramento”, defende o social-democrata, acrescentando que “o uso da máscara é uma ferramenta essencial para travar a propagação da covid-19, assim como a da gripe e de outras doenças que no regresso às aulas ameaçam deixar o Serviço Nacional de Saúde sem resposta se nada for feito”.

Para a concelhia do PSD de Lisboa, “a fiscalização” e “as multas” também “são essenciais para que se interiorize o gesto simples de se usar uma máscara”.

“Num momento em que o Governo prepara os termos e condições para o estado de contingência a partir do dia 15 de Setembro, venho exigir que a utilização de máscara em público seja uma das novas normas a serem apresentadas”, escreve Luís Newton, apelando ainda a que “a DGS, por uma vez, ‘pondere’ com celeridade” e que “não se atrase em relação à Organização Mundial de Saúde (OMS), que já de si”, critica, “tem o triste hábito de se atrasar em relação à evidência científica”.

Os apelos do social-democrata estendem-se ainda ao Presidente da República para que “interceda junto do Governo para que, à semelhança de vários países e cidades europeias, o uso da máscara se torne obrigatório”.

“A falta de respeito pelo próximo pode ser dramática nos tempos que se aproximam. Use sempre máscara. Por si. Pelos outros”, escreve ainda Luís Newton.

Não é a primeira vez que os sociais-democratas lançam este apelo. Já em Julho, a bancada do PSD da Assembleia Municipal de Lisboa emitiu um comunicado, também assinado pelo líder da bancada Luís Newton, defendendo o uso obrigatório de máscaras em qualquer espaço público, interior ou exterior, e propondo que o executivo avançasse com um mandato municipal nesse sentido.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A insistência na ideia surge numa altura em que vários países europeus estão a adoptar medidas mais restritivas sobre a utilização de máscara, mesmo nos espaços ao ar livre, e quando a própria directora-geral da Saúde, Graça Freitas, também admitiu estar a estudar a possibilidade de tornar obrigatório o uso de máscara em locais públicos, mesmo ao ar livre – tal dependerá do risco associado a esse local, da altura do dia e da quantidade de pessoas​ que nele estejam. A DGS está “a revisitar” as normas e orientações relativas ao uso de máscaras, não só em locais públicos, mas também por crianças.

Na Madeira, por exemplo, a máscara já é obrigatória na rua e será também nas escolas para crianças com mais de 6 anos.

O uso obrigatório de máscara na rua já foi também recomendado pela Ordem dos Médicos e defendido pela Fundação Portuguesa do Pulmão.