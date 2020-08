Eles fazem loiça em Portugal para os melhores restaurantes do mundo. E há uma linha à venda

O que têm os restaurantes Mirazur, no Sul de França, El Celler de Can Roca, em Girona, Espanha, e Alma, em Lisboa, em comum? Para além das múltiplas estrelas Michelin, a loiça em que servem as criações gastronómicas premiada. É feita à mão por Alex Hell e Gabi Neves, um casal brasileiro que se instalou em Portugal no final de 2018. Até agora só restaurantes de renome tiveram acesso às colecções feitas por medida a partir do estúdio em Alcoitão, em Cascais, mas também isso a pandemia veio baralhar.

