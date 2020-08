A passo, por Valpaços

Sustemos a respiração quando somos obrigados a trocar os mosquetões de um cabo de aço para o outro, antes de esticar o braço para alcançar o próximo ferro. A pausa a meio da escalada parecia uma generosa oportunidade para espreitar por cima do ombro e auscultar a paisagem umas dezenas de metros abaixo. Onde pensávamos que as alturas não nos faziam “a mínima confusão”. E colocar um arnês, capacete e luvas para subir escadas metálicas perfuradas numa rocha com declive negativo era um plano excitante para as habituais manhãs mornas de domingo.

