Gerês, o toque de Midas

“Bom dia Rui! Então, vais à tua terra natal?”, ouço ao longe um madrugador como nós, ao volante da sua pickup, no parque de estacionamento da fronteira – ou não fronteira – entre o Xurés e o Gerês, na Portela do Homem. “O outro é você”, diz um graffiti tatuado numa das paredes arruinadas da antiga Guarda Fiscal, no lado virado a sul; na sinalética da metade norte, a tinta azul-rio, “Galiza” surge inscrita numa seta, justapondo-se à palavra “España”.

Continuar a ler