Arsenal vence Supertaça inglesa no desempate por penáltis

O Arsenal iniciou a temporada 2020/21 como acabou a anterior: a vencer. A equipa londrina arrebatou a Supertaça inglesa, neste sábado, com um triunfo frente ao Liverpool no desempate por pontapés da marca de penálti. Foi a 16.ª Community Shield da história dos “gunners".

A primeira parte trouxe um Liverpool amplamente dominador em matéria de posse de bola e iniciativa ofensiva, mas quase sempre incapaz de criar lances de perigo.

Apesar do golo anulado a Van Dijk logo nos primeiros minutos, num lance de bola parada invalidado por fora-de-jogo, o campeão inglês acabou por incomodar pouco o Arsenal e permitir aos londrinos serem mais perigosos.

Aos 12’, Aubameyang encarnou o histórico Thierry Henry, glória do clube. Recebeu a bola no corredor esquerdo, enquadrou-se para dentro e rematou em arco, com o pé direito. O habitual desportivismo e boa disposição de Jürgen Klopp permitiram ver o treinador do Liverpool a sorrir e fazer um esgar de aprovação perante o grande golo do gabonês (que foi seu jogador em Dortmund).

Aos 17, o jovem Nketiah foi descoberto à entrada da área e rematou na passada para uma boa defesa de Alisson. Sem ser dominador, o Arsenal foi sempre mais perigoso perante um Liverpool algo lento e previsível na circulação – Mané e Salah estiveram pouco em jogo, o que também não ajudou.

Na segunda parte o jogo foi, curiosamente, mais dividido. Apesar da vantagem, o Arsenal mostrou-se mais predisposto a colocar jogadores em processo ofensivo e o Liverpool teve mais dificuldade em dominar a partida.

Teve, porém, uma grande oportunidade de golo aos 56’, quando Mané se isolou e permitiu uma boa defesa a Martínez.

Já com o português Cedric em campo no Arsenal, o jogo começou, aos poucos, a tender cada vez mais para o Liverpool, com o baixar de linhas dos londrinos e com o maior número de jogadores com presença na área do Arsenal.

E foi nesta fase que surgiu o golo do empate, num lance confuso. Depois de vários ressaltos, com braços e mãos envolvidos, o recém-entrado Minamino finalizou perante Martínez.

Aos 80’, Mané voltou a falhar na cara de Martínez, permitindo nova defesa ao guardião.

E nada se alterou até ao final, ficando a decisão dependente do engenho dos jogadores no desempate por pontapés da marca de penálti. Aí, foi mais capaz o Arsenal, que não falhou nenhum pontapé, superiorizando-se a um Liverpool que viu o jovem Brewster falhar o terceiro penálti.