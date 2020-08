Políticos foram apanhados em estudo sobre a mentira

A mentira, diz o povo, tem perna curta. Junte-se a este sábio aviso o velho estereótipo que diz que “os políticos são todos mentirosos”. Num estudo invulgar publicado esta semana na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), as cientistas Katharina Janezic e Aina Gallego decidiram perseguir estas duas pistas. Recorreram a 816 políticos (presidentes de câmara) em Espanha, homens e mulheres de pequenos e grandes partidos. E a conclusão é clara: uma “grande e significativa proporção” mentiu. Houve também algumas surpresas.

