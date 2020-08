Depois da confusão, Aeroporto de Faro recebe mais inspectores do SEF

As filas intermináveis e compactas no Aeroporto de Faro, de passageiros que aguardavam o controlo de fronteiras, e que foi revelada nas redes sociais, levou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a comunicar que esta foi uma situação “pontual e circunscrita, registada em apenas uma hora, no dia 26 de Agosto”. A reabertura do corredor aéreo com o Reino Unido aconteceu antes do que este serviço esperava, pelo que o reforço de inspectores, já previsto para aquele aeroporto para esta semana, não estava ainda concretizado. Desde ontem que o aeroporto já conta com o reforço de 12 inspectores, garante o SEF.

A fotografia que mostra um amontoado de passageiros numa sala apinhada do Aeroporto de Faro terá sido inicialmente divulgada pela mãe de uma estudante britânica que chegou naquela tarde ao Algarve e posteriormente republicada, no Twitter, por alguns deputados sociais-democratas. Apesar da confusão ali documentada, o SEF garante que “o tempo máximo de espera foi de 30 minutos”. E, apesar de reconhecer que os serviços não estavam preparados para o aumento tão grande de passageiros tão rapidamente, fonte do SEF garante que a sala de espera não tem capacidade para mais de “cem pessoas”, pelo que qualquer chegada simultânea de passageiros acima desse valor, pode levar a imagens similares àquela, mesmo que não implique a chegada de “oito voos”, com cerca de 800 passageiros, como aconteceu durante o período retratado.

Na sequência da divulgação da fotografia, o SEF veio garantir, em resposta escrita, que o aglomerado de pessoas que aguardava a verificação dos documentos no controlo de fronteira do Aeroporto de Faro se deveu ao facto de este controlo estar a funcionar, “por determinação da ANA Aeroporto, na chamada ‘zona de Inverno’, que não se encontra adequada a receber o exponencial crescimento do número de passageiros (+190%), após a abertura do corredor aéreo com o Reino Unido”.

Segundo o esclarecimento do SEF enviado ao PÚBLICO, esta zona tem apenas “cinco posições de controlo documental de passageiros na área de chegadas”, ao contrário da “zona de Verão”, ainda encerrada pela ANA, que disponibiliza o dobro dessas posições.

Contudo, posteriormente, a mesma fonte admitiu que, no dia 26, quando se registou o pico de chegadas de oito voos, estavam apenas três dos cinco postos de controlo a funcionar e nenhum dos sistemas de controlo automáticos, os chamados e-gate. Uma situação que já foi ultrapassada com o reforço, desde esta quinta-feira, de 12 inspectores do SEF no Aeroporto de Faro.

Um reforço que, garante o SEF, já estava previsto para esta semana, com o pressuposto de que o corredor aéreo com o Reino Unido só entraria em funcionamento por estes dias. O anúncio de que o mesmo abriria na passada sexta-feira levou à precipitação de voos e passageiros, sem que o reforço de inspectores no controlo de fronteiras estivesse já concretizado, explica o SEF. Também os dois e-gates estavam, na altura, “em manutenção”, pelo que não se encontravam em funcionamento, mas o SEF pediu a antecipação da entrada em funcionamento de oito novos equipamentos destes nas chegadas — e outros tantos nas partidas — “com um sistema mais automatizado” e que só deveriam estar prontos no final da próxima semana, acrescenta a mesma fonte. Além disso, a partir da próxima terça-feira, dia 1 de Setembro, “haverá novo reforço de mais dez inspectores”, garante o SEF.

A mesma fonte garante que não se registou qualquer situação similar a esta nos aeroportos de Lisboa e do Porto. A ainda baixa frequência de voos, sobretudo no caso do Porto, e um maior dispositivo de inspectores do SEF nestes locais, com particular incidência para Lisboa, são as razões para isso.