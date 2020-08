Propostas ambientais do Governo não convenceram PAN

À saída do encontro com o Governo para negociar o Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021), o PAN deu nota negativa às políticas ambientais que estão a ser preparadas na visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal. O líder do PAN, André Silva, afirmou que existem “vários aspectos nesta visão que são contraditórios com as politicas ambientais e de sustentabilidade” e levou à reunião ideias para criar respostas estruturais para o bem-estar animal. O partido, que foi ouvido depois do BE, falou ainda sobre saúde, justiça e combate à pobreza. O BE não prestou declarações à saída, mas o PÚBLICO sabe que os bloquistas já estão a preparar reuniões sectoriais com o Governo. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro recebe ainda o PEV.

Sem falar sobre a proposta do OE 2021, uma vez que está ainda numa fase muito preliminar, André Silva deixou um recado a António Costa, em resposta aos apelos do PS e do Governo para uma convergência à esquerda. “É importante que o Governo deixe as suas intenções verbais que tem partilhado com o país sobre aqueles que quer que sejam os seus parceiros e que, na hora de negociar, tenha a capacidade de recolher as principais reivindicações” dos parceiros ouvidos, vincou o deputado e líder do PAN.

​Para “não deixar ninguém para trás”, o PAN propôs a criação de um rendimento básico de emergência para fazer face à perda de rendimento de quem não tenha um regime contributivo recente associado. Também António Costa já tinha adiantado a intenção de criar uma nova prestação social que seja desenhada especificamente para esta realidade e que responda aos muitos portugueses afectados pela pandemia que não são elegíveis para o Rendimento Social de Inserção.

O PAN criticou ainda o plano de exploração de minerais em mar profundo, nomeadamente em zonas junto de reservas naturais dos Açores devido ao seu impacto na perda de biodiversidade e insistiu no fim da isenção de impostos sobre os combustíveis para os sectores da navegação marítima e aviação. “A crise não pode ser paga pelos mesmos de sempre”, declarou André Silva, sublinhando que este era uma condição “fundamental”. “É importante que progressivamente se retire esta isenção.”

Na questão ambiental e animal, o PAN defendeu a criação de uma Direcção-Geral de Protecção e Bem-Estar Animal, sob a alçada do Ministério do Ambiente, e de dois hospitais públicos veterinários, em Lisboa e no Porto, que funcionariam com apoio das universidades públicas e que responderiam a quem não tem condições económicas para prestar cuidados de saúde aos animais.