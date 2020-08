Eleições das CCDR serão a meio de Outubro

As eleições indirectas dos presidentes e de um dos dois vice-presidentes (haverá um vice-presidente nomeado pelo Governo) das cinco comissões de coordenação e de desenvolvimento regional (CCDR) deverão realizar-se “em meados de Outubro”, explicou ao PÚBLICO a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que tem a tutela das autarquias e a competência de organizar este processo eleitoral.

A portaria que aprova a regulamentação destes actos eleitorais indirectos é publicada em Diário da República nesta sexta-feira e estabelece todas as regras de funcionamento da votação, bem como das candidaturas. O Governo tinha 30 dias para preparar esta regulamentação, após o diploma ter sido publicado a 17 de Agosto, em Diário da República, mas optou por não usar todo o prazo a que tinha direito.

“Há três momentos principais neste processo eleitoral”, todos eles prévios à data da votação, salienta Alexandra Leitão. O primeiro acontece “quarenta dias antes da eleição” e prevê a publicação “dos cadernos eleitorais no site da Direcção-Geral das Autarquias Locais”. O segundo momento é o da marcação do dia das eleições já que estas “têm de ser convocadas com a antecedência de trinta dias” pelo secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. Por fim, “os candidatos podem apresentar-se até vinte dias antes”.

Os candidatos, quer à presidência quer à vice-presidência indirectamente eleitos podem apresentar-se como independentes ou serem propostos por partidos com assento parlamentar, sublinha a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, acrescentando que, no segundo caso, “os partidos têm de ter representação na respectiva região”. Já os independentes terão de apresentar um processo de candidatura “subscrito por 15% do colégio eleitoral da CCDR”. Todos os candidatos têm de ser pelo menos licenciados, mas não há obrigatoriedade de ligação ao território.

Todas as eleições terão de decorrer no mesmo dia, entre as 16 e as 20 horas. As mesas de voto serão, porém, organizadas em dois patamares em relação a cada CCDR. Para a eleição do presidente, que é feita por um colégio eleitoral que envolve presidentes de câmara, vereadores, deputados às assembleias municipais e presidentes das juntas de freguesia de cada CCDR, as mesas de voto estarão instaladas nas assembleias municipais. Já para a eleição de um dos vice-presidente, as mesas estarão instaladas nas comunidades intermunicipais ou nas áreas metropolitanas da respectiva região. Esta solução deve-se à “necessidade de garantir o anonimato do voto”, explica a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Isto porque “o colégio eleitoral do vice-presidente eleito é constituído apenas pelos presidentes das câmaras de cada CCDR” e se a eleição fosse também na assembleia municipal, “através da colocação de uma segunda urna para o efeito, nela entraria só um voto, porque há só um presidente de câmara”, justifica Alexandra Leitão.

Por outro lado, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública esclarece que só depois de eleitos os presidentes e um dos vice-presidentes é que “o Governo nomeará o outro vice-presidente”. A razão prende-se com o facto de que “este outro elemento da presidência terá de assegurar a igualdade de género” na composição destes órgãos, já que “as candidaturas são unipessoais e não permitem garantir quotas por género”, sublinha Alexandra Leitão.

A nomeação desse vice-presidente caberá à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que detém a tutela das CCDR, ainda que a organização das eleições tenha sido da competência da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, já que o colégio eleitoral é composto por autarcas.