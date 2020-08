Editorial do Avante! lança pistas sobre as prioridades do PCP

O PCP foi o único partido convidado para as negociações sobre o Orçamento do Estado para 2021 que não voltou nesta sexta-feira à conversa iniciada em Julho. Por indisponibilidade de agenda, os comunistas adiaram o terceiro encontro com o Governo (houve um a 15 e outro a 24 de Julho) para uma data próxima e Jerónimo de Sousa pôde cumprir o que estava combinado: participar, em Grândola, no comício “Nem um direito a menos. Confiança e luta por uma vida melhor”. Mas o mais recente editorial do jornal Avante! lança pistas para a discussão que o PCP quer ter.

