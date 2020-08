A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Filvar — Filarmonia, de Afonso Alves

Os postais musicais do centro, regressando ao papel, A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, cria um conjunto de dez postais do centro do país, em que cada um funciona com um portal para um vídeo gravado no mesmo local. Um deles é dedicado às filarmónicas, mostrando a sua importância nas comunidades. Quantos jovens têm o seu primeiro contacto com a música através delas e quantos viajam no país e fora dele com elas? Muitos músicos profissionais começaram o seu percurso musical numa filarmónica e, apesar de toda a sua importância, sobre elas pouco se fala. Assim, e enaltecendo todos estes valores, mostrando a grande camada jovem que nelas participa, gravámos a Filarmónica Varzeense no Cerro da Candosa, em Vila Nova do Ceira, Góis. E assim se tem um bom postal, para enviar a alguém, que pode ser lido e ouvido.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. E também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos.