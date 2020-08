Queres trabalhar na União Europeia? Este concurso é para ti

O Serviço Europeu de Selecção do Pessoal (EPSO) está a organizar dois concursos gerais, mediante prestação de provas, com o objectivo de formar listas de reserva com base nas quais as instituições da União Europeia (UE) podem recrutar novos administradores no domínio do Direito Europeu (grupo de função AD5) e secretários (grupo de funções AST-SC), segundo informa em comunicado.

Para te candidatares, precisas de ser nacional de um Estado-membro da UE, estar em situação regular face às leis nacionais de serviço militar e oferecer as garantias de idoneidade moral. Para além disso, terás de ter o conhecimento de, pelo menos, duas línguas oficias da UE, uma ao nível C1 (conhecimento aprofundado) e outra ao nível B2 (conhecimento satisfatório), sendo que a segunda língua deverá ser o francês ou o inglês.

No âmbito da administração no domínio do Direito Europeu (grupo de funções AD5), o número pretendido de candidatos aprovado é 104, com remuneração mensal indicativa de 4.883 euros. Para te candidatares, terás de ter uma licenciatura de, pelo menos, quatro anos em Direito, ou estar habilitado a exercer actividades profissionais num Estado-membro. As principais tarefas consistem em prestar aconselhamento jurídico, assegurar a legalidade e a qualidade de redacção dos actos jurídicos ou das propostas de actos jurídicos, realizar investigações e análises jurídicas aprofundadas e actuar em representação da instituição em causa em processos judiciais instaurados no Tribunal de Justiça da União Europeia.

Lê o anúncio e concorre por via electrónica, através do site do EPSO, até 15 de Setembro de 2020.

No âmbito do secretariado (grupo de funções SC1/ SC2), o anúncio contempla 328 candidatos para o grau SC1 e 207 candidatos para o grau SC2, sendo que os candidatos só se podem candidatar a um deles. As remunerações mensais para estes graus podem ir dos 2.612 aos 3.344 euros.

Para te candidatares ao grau SC1 terás de ter o ensino secundário e, pelo menos, três anos de experiência profissional relacionada com a natureza das funções, ou formação profissional com pelo menos três anos de experiência profissional. Para te candidatares ao SC2, terás de ter o ensino secundário seguido de, pelo menos, sete anos de experiência profissional relacionada com a natureza das funções ou formação profissional com, pelo menos, sete anos de experiência profissional.

O objectivo deste concurso passa por recrutar secretários multilingues e polivalentes para a execução de diversas tarefas de secretariado: prestar apoio a uma ou mais pessoas, serviços ou unidades numa dada instituição, com recurso a ferramentas informáticas como programas de processamento de texto, folhas de cálculo e bases de dados.

Lê o anúncio e concorre por via electrónica, através do site do EPSO, até 8 de Setembro de 2020.