O Fred e a Inês falam de coisas: aquele da análise musical (parte 2)

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Regressamos com mais uma análise musical! Nós divertimo-nos tanto a gravar estes episódios que é o que fazemos sempre que precisamos de umas boas gargalhadas. Esta semana quase ficámos os dois com asma de tanto rir!

E ainda fomos buscar as sugestões que nos mandaram da última vez. Obrigada! Esperamos que se riam muito connosco.

Contem em baixo se concordaram com a nossa análise (ou não) no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar uma mensagem de voz através do Anchor.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Mais populares A carregar...

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.