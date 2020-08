Nem a paralisia impede Saeed de mergulhar e limpar a zona mais poluída do Mediterrâneo

Quando uma doença muscular roubou a mobilidade ao israelita Saeed Darawsheh, este não se deixou derrotar. O mergulhador de 29 anos transformou o mar que banha a costa de Cesareia, em Israel, num campo de batalha contra a poluição. Na companhia do seu cão e do instrutor de mergulho, Saeed recolhe do fundo do Mar Mediterrâneo os grandes inimigos da vida marinha — pedaços de lixo que as pessoas usaram e desejariam não tornar a ver.

De acordo com o jornal Haharetz, a costa israelita é a zona mais poluída de todo o Mar Mediterrâneo — e o plástico representa 90% dos detritos que nele se encontram e contribuem para o envenenamento da fauna local. A organização não-governamental suíça World Wildlife Fund, que actua na área da conservação do meio ambiente, confirma, num relatório de 2019, que Israel é o segundo país do mundo a utilizar mais plástico descartável, "em termos absolutos".