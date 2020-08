As Ordens do nosso imaginário e as do descontentamento real

As representações públicas dos diversos sectores de trabalho que nos vão sendo dadas à estampa são, por princípio, afirmações de compromisso ético no desempenho dos seus associados e buscarão (tenho para mim, pelo menos) a dignificação da classe e o orgulho dos impactos positivos que o seu desempenho profissional aporta aos que se comprometeram servir/proteger para lá de Hipócrates. Corporativismos recusados e vaidades contidas ou anuladas, fui assistindo ao desvirtuar de algumas feias derivas de algumas “Ordens” que fazem a maioria dos que pensam pelas suas cabeças, observam com seus olhos e retêm com os seus ouvidos sorrir tristemente quando assistimos a algumas das suas indignações de circunstância.

Como utente do Serviço Nacional de Saúde, vivi há pouco mais de 4/5 anos uma antecâmara de terror em que o médico responsável pela ortopedia de um hospital privado aqui da região (… que se desvelava em simpatia e solicitude aconselhando a imediata admissão por maleita tão inadiável…) não se deu conta de que o conhecíamos do hospital público onde sempre aconselhou e desvalorizou os sinais de dor mesmo em situação de luxação exposta e duas horas (as de almoço…) a aguardar o milagre da sua intervenção como clínico especializado e associado da Ordem. Sendo que, com a pandemia, todos percebemos que não há profissões menores, também cresce a vontade de batermos menos palmas ao todo para não corrermos o risco de sermos verdadeiramente injustos com a parte…

Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele e não se tome o povo por absolutamente parvo ou analfabeto funcional, que a gente pode engolir a falta da ética mas não deixamos de a reconhecer, às vezes a olho nu…

Conceição Mendes

Vila Nova de Gaia

Hipocrisia totalitária

O que têm em comum estes três nomes: Alexei Navalny, russo, Sviatlana Tsikhanouskaya, bielorussa, e Jimmy Lai, Hong Kong ? Todos têm um denominador comum: arriscam a própria vida na luta contra regimes autoritários e totalitários. Porque somos nos nossos media generalistas constantemente “martelados” pelos ditos arautos “defensores” da democracia e da liberdade, historiadores, sociólogos e professores universitários, os moralistas e donos de toda a verdade do plausível perigo do ressurgimento hipotético de forças ditas “fascistas” e nunca se pronunciam sobre os regimes actuais totalitários em pleno século XXI? É incompreensível que pessoas que sofreram com a ditadura salazarista, que dizem que foram privadas da sua liberdade de expressão e mesmo física, hoje ainda defendam símbolos e doutrinas, as quais utilizam precisamente os mesmos métodos para silenciar quem pensa diferente. É muito fácil ser-se comunista numa sociedade livre, mas não é possível ser-se livre numa sociedade comunista.

Fernando Ribeiro

S. João da Madeira