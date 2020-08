Quanto vale o discurso da “lei e ordem” nas eleições norte-americanas?

No auge dos protestos na cidade de Kanesha, no estado do Wisconsin, depois de um polícia ter baleado por sete vezes, pelas costas e à queima-roupa, o cidadão negro Jacob Blake, Mike Pence surgiu na convenção republicana a apresentar as eleições de Novembro como uma escolha entre “a lei e a ordem” e a anarquia.

