UE prepara sanções contra a Turquia por causa do conflito com a Grécia no Mediterrâneo

Confiando na legitimidade das suas reivindicações – e contando com apoios reforçados no âmbito da União Europeia –, a Grécia ratificou esta sexta-feira um acordo de fronteiras marítimas com o Egipto, uma resposta ao pacto que a Turquia assinou no ano passado com a Líbia para ter acesso de perfuração ao longo do corredor do Mediterrâneo Oriental onde foram descobertos vastos depósitos de hidrocarbonetos.

Atenas dá assim um passo em frente na escalada de tensões com Ancara, pouco depois de o Governo turco confirmar o alargamento das investigações sísmicas que está a realizar na zona e a intenção de levar a cabo novos exercícios com fogo real já na próxima semana.

Aumentar

Já depois do acordo com os egípcios, que determina que tanto a Grécia como o Egipto podem procurar obter benefícios máximos dos recursos disponíveis numa zona económica exclusiva, Atenas recebeu uma boa notícia de Bruxelas: a União Europeia está a preparar sanções contra a Turquia para limitar a capacidade de exploração de gás natural em águas contestadas.

Num esforço para travar “actividades consideradas ilegais”, as medidas podem visar indivíduos, navios ou o uso de portos europeus, num esforço para travar “actividades consideradas ilegais”, esclareceu Josep Borrel. Mas podem ainda visar a própria “economia turca na sua relação com a economia europeia”.

O responsável pela Política Externa da UE falava em Berlim, onde os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países membros se encontraram para discutir formas de apoiar a Grécia numa disputa inflamada, e que esta semana tinha já sido acompanhada de exercícios militares por parte da Turquia e da Grécia (os gregos realizaram ainda nos últimos dias exercícios conjuntos com França, Itália e Chipre). A Alemanha, por seu turno, que ocupa a presidência rotativa da UE, viu gorada uma tentativa de mediação na crise entre os dois parceiros da NATO.

Mas nem Borrell nem Berlim desistiram do diálogo, algo que o ministro alemão, Heiko Maas, se esforçou por sublinhar. E nada “será decidido antes do Conselho Europeu de Setembro”, diz um diplomata citado pela agência Reuters. Por outro lado, a Turquia poderia ganhar maior acesso ao mercado comum se optasse por abandonar as suas prospecções.

A verdade é que a União Europeia está dividida. Se franceses, gregos e cipriotas apostam numa linha dura, alemães, espanhóis e italianos defendem uma abordagem mais conciliadora, têm notado vários analistas.

Ancara diz que o pacto entre a Grécia e o Egipto viola a sua plataforma continental: a Grécia, tal como o Chipre, denunciara o acordo da Turquia com a Líbia como “ilegal” – o texto agora ratificado sobrepõe-se a zonas marítimas aí incluídas.

Posição de força

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A partir de Atenas, o jornalista John Psaropoulos diz à Al-Jazeera que a “Grécia conseguiu tudo o que queria do ponto de vista legal e diplomático”, lembrando que o que foi negociado com o Egipto se soma ao que tinha sido acordado com a Itália. “[A Grécia] tem o apoio da Europa, tem o acordo legal com o Egipto, um acordo muito bom com Itália”, enumera. “Agora sente estar numa posição de força legal para exigir que a Turquia aceite negociar com base na lei marítima internacional.”

O problema, claro, é convencer disso o regime turco, que obviamente não é sensível a este tipo de pressões e acusa a Grécia (e França, cujo Governo se tem desdobrado em declarações de apoio a Atenas e avisos a Ancara) de aumentar a tensão e boicotar esforços anteriores de diálogo.

Visão muito diferente da de Psaropoulos tem a correspondente da mesma Al-Jazeera em Istambul. Sinem Koseoglu não acredita que os turcos se “sentem à mesa pata negociar”, muito menos depois do acordo entre gregos e egípcios, que significa que “as tensões vão subir”. “Se vão chegar a transformar-se num conflito? Essa é a pergunta.”