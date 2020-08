Trump volta a prometer “lei e ordem”, agora com o Partido Republicano escondido atrás dele

Com o número de mortes nos Estados Unidos por causa da pandemia de covid-19 a aproximar-se dos 200 mil, e no auge da maior vaga de protestos anti-racismo dos últimos 50 anos, o Presidente Donald Trump aceitou a nomeação para um segundo mandato na Casa Branca com o aviso de que uma vitória do Partido Democrata nas próximas eleições lançará o país no caos.

