Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, vai demitir-se por razões de saúde

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, decidiu apresentar a sua demissão do cargo por razões de saúde, avança o canal público NHK.

Segundo a estação japonesa, Abe quer evitar ser um problema para o Governo devido à deterioração do seu estado de saúde. O primeiro-ministro do Japão, de 65 anos, sofre de colite ulcerosa há vários anos.

No início da semana, Shinzo Abe tornou-se no primeiro-ministro japonês há mais anos no cargo de forma ininterrupta, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2012.