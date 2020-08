Governador do Rio de Janeiro afastado do cargo pela Justiça

O Supremo Tribunal de Justiça brasileiro decidiu nesta sexta-feira o afastamento imediato do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por suspeitas de corrupção na gestão do sistema de saúde do estado. O afastamento é inicialmente válido por seis meses, enquanto prosseguem as investigações e as buscas policiais contra dezenas de pessoas, incluindo a mulher do governador, Helena Witzel, e o seu vice, Cláudio Castro, por alegada “organização criminosa”.

