Adolescente que matou duas pessoas durante protestos em Wisconsin acusado de seis crimes

Kyle Rittenhouse, o jovem de 17 anos que foi esta quarta-feira acusado de matar duas pessoas e ferir uma terceira durante os protestos pelo incidente que envolveu Jacob Blake, foi acusado de seis crimes, de acordo com a denúncia criminal divulgada esta quinta-feira.

As acusações contra Rittenhouse, que detalham os acontecimentos da noite de terça-feira em Kenosha, capital do estado de Wisconsin, incluem homicídio imprudente de primeiro grau e homicídio intencional de primeiro grau, de acordo com a denúncia a que a Reuters e o The New York Times tiveram acesso. Não são detalhados de que outros crimes é o jovem acusado. Joseph Rosenbaum, de 36 anos, e Anthony Huber, de 26 anos, foram baleados na cabeça e no peito e morreram durante o tiroteio. A identidade da pessoa que ficou ferida não foi divulgada.

Segundo avançaram a agência Reuters e a AP News, citando fontes judiciais, Kyle Rittenhouse, jovem branco que vive em Antioch, cidade que fica a menos de 25 quilómetros de Kenosha, foi detido na quarta-feira por estar envolvido no tiroteio que teve lugar na noite de terça-feira, informação que foi confirmada pela polícia de Antioch.

De acordo com a lei do estado de Wisconsin, uma pessoas de 17 anos é acusado como adulto. A queixa, apresentada no Tribunal de Condado de Kenosha, afirma que a sentença para homicídio doloso em primeiro grau é prisão perpétua e a pena para homicídio imprudente em primeiro grau é de até 60 anos, avança o jornal norte-americano.

Rittenhouse está detido em Illinois, estado onde reside, e tem uma audiência marcada para esta sexta-feira.

O adolescente de 17 anos foi visto a atirar contra manifestantes na noite de terça-feira, por volta da meia-noite. O ataque foi gravado por várias pessoas e o vídeo está a circular nas redes sociais. Nessa noite foi visto a proteger algumas lojas das pilhagens. Em vários vídeos, Rittenhouse dizia que estava a fazer “o seu trabalho”. De acordo com o jornal, que cita a acusação, num dos muitos vídeos daquela noite, o jovem é ouvido a dizer para o telemóvel “acabei de matar alguém”.

A acusação, baseada em parte na análise de vários vídeos, afirma que Rosenbaum, uma das vítimas, atirou um saco plástico e abordou Rittenhouse, que disparou vários tiros com uma espingarda semiautomática AR-15 Smith & Wesson. O relatório cita ainda uma testemunha, que diz que Rosenbaum tentou agarrar a arma. A autópsia revelou que o homem de 36 anos foi baleado várias vezes e que um dos tiros nas costas perfurou o pulmão direito e o fígado.

Nas redes sociais corre um vídeo que mostra o momento que se seguiu. Quando algumas pessoas o estavam o tentaram agarrar, disparou, já caído no chão, contra três pessoas que se aproximaram, dispersando o grupo que por ali se encontrava. Nos vídeos, Huber, a segunda vítima, é visto a aproximar-se de Rittenhouse com um skate na mão, enquanto este estava deitado no chão. Rittenhouse afasta-se, ainda no chão, e dispara a arma. “Huber cambaleia, dá vários passos e depois cai no chão”, refere a denúncia, em que também é dito que o homem parece ter tentado tirar a arma ao adolescente. O exame médico mostrou que a bala penetrou o coração, a aorta, a artéria pulmonar e o pulmão direito do homem de 26 anos.

Quando a pessoa que ficou ferida se aproximou com as mãos no ar, Rittenhouse, já sentado no chão, baleou-o no braço. Segundos depois, Rittenhouse aproximou-se, de braços no ar, dos veículos da polícia que se encontravam mais à frente na rua. Segundo relatos de pessoas no local, a polícia não abordou o jovem e seguiu em direcção às vítimas baleadas. Rittenhouse só foi detido nesta quarta-feira, já na sua casa.

Tudo isto aconteceu durante um protesto que envolveu centenas de pessoas, pela terceira noite consecutiva, depois de se ter tornado conhecido o vídeo em que Jabob Blake foi repetidamente alvejado por um polícia branco.

O agente disparou várias vezes nas costas do afro-americano, 29 anos, quando este abria a porta de um veículo, onde estavam os seus três filhos menores. O episódio foi gravado por testemunhas. A vítima permanece internada no Hospital Froedtert, em Milwaukee.