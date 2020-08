Como funciona?

A StayAway Covid depende de bluetooth , uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance (usada em smartphones , auriculares, consolas) que permite que aparelhos troquem informação quando estão próximos. Não são guardados dados sobre as coordenadas geográficas do utilizador. Para garantir a compatibilidade entre diferentes telemóveis e gastar menos bateria, a app utiliza a nova interface de programação de aplicações (API) para rastreio de contágio desenvolvida pela Apple e pela Google

Uma por país?

O alerta

Diariamente o telemóvel consulta um servidor que contém os identificadores aleatórios e anónimos das pessoas infectadas que decidem partilhar o seu diagnóstico. Se existirem identificadores em comum no telemóvel do utilizador e no servidor, a app muda de cor.

Anonimato

A responsabilidade de contactar as entidades de saúde na sequência desta informação é do utilizador da app . Ninguém mais saberá que uma aplicação passou ao estado amarelo.

Responsáveis

A Direcção-Geral da Saúde é a entidade responsável por gerir o sistema e garantir que o tratamento de dados respeita a legislação europeia e nacional. A aplicação está a ser desenvolvida desde Março pelo Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Ciência e Tecnologia (Inesc Tec), em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e as empresas Keyruptive e Ubirider, no âmbito da Iniciativa Nacional em Competências Digitais.