Dois dos filhos do apresentador Larry King morreram com semanas de diferença

O apresentador norte-americano Larry King deixou uma publicação na sua página de Facebook onde confirma a morte de dois dos seus filhos. Andy King, de 65 anos, morreu de forma inesperada com um ataque cardíaco no final de Julho, e Chaia King, de 52 anos, morreu na passada semana, pouco tempo depois de lhe ser diagnosticado cancro do pulmão. “Ambos eram almas boas e carinhosas. Sentiremos imensamente a sua falta”, escreve King.

“Perdê-los parece antinatural. Nenhum pai deveria enterrar um filho.” O apresentador agradece ainda as mensagens de condolências que ele e a família têm recebido, acrescentando que agora precisam de privacidade para lidarem com as perdas.

Andy e Chaia são fruto da relação de King com Alene Atkins, que em 1961, quando se casaram, era uma coelhinha da Playboy que trabalhava num dos bares da revista homónima. Esta relação prolongou-se até 1971, sendo que em 1963 o casal se divorciou e em 1967 voltou a casar. Atkins morreu em 2017, “pacificamente com os filhos Andy e Chaia ao seu lado”, escreveu à data King num tweet.

O apresentador e a filha Chaia são co-autores de um livro infantil, intitulado Daddy Day, Daughter Day, publicado em 1997, onde recordam as respectivas perspectivas sobre o divórcio de Atkins.

Larry King, com 86 anos, tem mais três filhos de outros casamentos e ainda um enteado. No total, casou oito vezes, com sete mulheres, tendo-se divorciado de Shawn Southwick em 2019, com quem esteve casado durante 22 anos.

King iniciou a sua carreira como radialista na Florida, na década de 1950, ganhando relevância a partir de 1978, quando começou a apresentar o programa de rádio The Larry King Show, no qual entrevistava convidados e de seguida atendia chamadas dos ouvintes com perguntas. De 2012 a Fevereiro deste ano, King apresentava o programa Larry King Now, transmitido pela Hulu, onde entrevistava diversas personalidades, desde jornalistas, a celebridades, passando por líderes mundiais ou estrelas da Internet. Este formato era semelhante ao programa anterior, iniciado em 1985, Larry King Live​, emitido pela CNN.