Melania Trump vestiu-se de verde e, mais uma vez, a Internet não perdoou

Como já tinha sucedido com a rainha Isabel II, aquando de um discurso à nação sobre os tempos difíceis trazidos pela pandemia do coronavírus, também a primeira-dama dos EUA foi alvo da criação de diversos memes.

O verde não costuma ser uma cor utilizada em televisão, uma vez que serve como greenscreen, ou seja, permite ser isolada e trocada por qualquer outra imagem. Contudo, há quem se esqueça dessa possibilidade e arrisque. O resultado, por norma, faz soltar umas gargalhadas. Os internautas aproveitaram o lapso de Melania Trump no encerramento da convenção do Partido Republicano e fizeram montagens com o seu vestido de diversos temas fracturantes actualmente nos EUA. Desde imagens do principal opositor Joe Biden, o candidato democrata, passando pelo escândalo que envolve os amigos do presidente, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell e não esquecendo a própria rainha, o vestido da primeira-dama foi palco das mais diversas imagens.

Também os apresentadores dos programas The Late Show, Stephen Colbert, e Trevor Noah, do The Daily Show também fizeram as suas propostas para o vestido verde da primeira-dama.

Na fotogaleria acima veja alguns dos trocadilhos feitos pelos utilizadores online.

Não só as roupas de Melania, mas também os seus gestos costumam ser escrutinados ao pormenor e, nesta noite, não passou despercebido o esgar que a primeira-dama fez à passagem da filha do marido, Ivanka Trump, quando se aproxima do pai e da madrasta.

Texto editado por Bárbara Wong