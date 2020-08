Que grandes olhos são estes que nos fitam em Lisboa?

Parafraseando um fado de Amália: que fazes aí, Lisboa de olhos fincados em nós? Pois o que esta Lisboa faz parece ser precisamente tanto apelar ao nosso olhar como retribuí-lo.

"Outro Olhar” é uma instalação que acaba de surgir do centro da cidade ao rio e que nos prende o olhar: são dez pares de olhos colocados em árvores, entre o Saldanha, Avenida da Liberdade, Rossio até ao Cais do Sodré.

“É uma obra de arte insuflável”, informa a câmara de Lisboa, integrando-se a iniciativa na programação da Lisboa Capital Verde Europeia 2020.​

Foto CML/EGEAC

“Ver Lisboa com ‘outros olhos’ é literalmente o convite que lançamos através de uma instalação artística inédita, em estreia nacional”, avança-se na apresentação do projecto, que estará nas ruas de 29 de Agosto a 29 de Setembro.

Os olhões são construídos, garante-se, com"tecidos especiais e recicláveis” e “insuflados com ar natural”, sendo a obra assinada pelos artistas britânicos Luke Egan e Pete Hamilton (aka Filthy Luker & Pedro Estrellas).

A dupla tem assinado criações de arte urbana um pouco por todo o mundo – dos Paralímpicos ao Greenpeace, do Cirque du Soleil a várias cidades. As suas “esculturas insufláveis”, que desenvolvem há mais de duas décadas (e em diferentes e surpreendentes formatos e contextos), pretendem incentivar “uma reflexão sobre o impacto humano no meio ambiente” e neste caso, sublinha-se, “chamar a atenção para as árvores que integram a paisagem de Lisboa”.

Como se lê no texto de divulgação do projecto, “quando menos esperarmos, uma árvore olha para nós com olhos sorridentes e parece querer chamar a nossa atenção”. Ou até a atenção do Instagram em 3, 2, 1....