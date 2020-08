Lisboa tem um novo amigo dos turistas e guia-os a qualquer hora do dia

Call Me Lisbon

Joana Ribeiro, Furkan Ismail e Adam Ismail já tinham experiência nestas andanças das recomendações aos turistas. Eles são os criadores dos cafés Hygge em Lisboa, portanto não é de admirar que tivessem muitos visitantes a pedirem dicas.

Acabavam até por criar “uma relação muito próxima” com alguns turistas, conta-nos Joana Ribeiro, chegando mesmo a tornarem-se amigos. Foi a partir daqui que surgiu a ideia de alargar a ideia e criar uma plataforma que permitisse a quem visita Lisboa ter uma experiência mais imersiva da cidade, fosse ou não cliente dos Hygge. Assim nasceu o Call Me Lisbon .

Foto Call Me Lisbon

A ferramenta, via WhatsApp​, permite uma ligação directa e contínua a um guia. Uma ferramenta que “será quase como ter um amigo local na cidade” e que nos pode “dar as melhores indicações de restaurantes, que está sempre disponível caso aconteça alguma coisa e que auxilia a qualquer hora do dia”, explica.

A semente deste serviço foi plantada há um ano e, com mais seis meses de construção e de estruturação da equipa, ficou disponível esta sexta-feira uma solução interactiva, em tempo real, para quem pretende conhecer mais a fundo a capital portuguesa e para quem precise de dicas sobre o que ver, fazer, comer, entre outras actividades.

No Call Me Lisbon há uma equipa que conhece Lisboa de “trás para a frente” e que está disponível 24 horas por dia, sem interrupção, para responder às questões dos utilizadores.

O serviço, além de fazer recomendações, faz ainda reservas de mesas. A única coisa que não disponibiliza são transacções pelos clientes, como por exemplo chamar um Uber ou alugar um carro, ainda que encaminhem “tudo para que seja o cliente a fazê-lo”.

De forma a aceder a este serviço, o utilizador tem de subscrever a um de três pacotes através do site. Só depois será reencaminhado para a janela de diálogo. A plataforma dispõe de três opções: três dias (no valor de 24 euros), cinco dias (por 33 euros) ou sete dias (por 42 euros), cada um totalmente personalizado para cada cliente. Em todas as opções são oferecidos dois dias gratuitos para permitir experimentar.

Texto editado por Luís J. Santos