Um copo e um petisco: passear por Braga e Minho seguindo o Verde Cool

Os fins de tarde de Braga vão passar a ser mais “verdes” e “cool” a partir de 4 de Setembro, com o arranque da 6ª edição do Verde Cool que vai juntar os sabores da gastronomia minhota ao vinho verde numa celebração das vindimas.

Durante um mês, em 44 espaços de Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde, haverá menus especiais em cada casa aderente que incluem um copo de vinho verde e um petisco por 3,5 euros.

Até 4 de Outubro, o desafio passa por “planear o roteiro” e “partir à descoberta de Braga e da região do Minho”, numa “iniciativa de promoção colectiva dos estabelecimentos da região”, tal como informa comunicado, concedendo especial atenção ao vinho verde.

As projecções realizadas, em tempos de pandemia, indicam que possam ser atingidas as vendas de cerca de 55 mil menus Verde Cool, que se traduzem no consumo directo de cerca de 14 mil garrafas de vinho verde.

Os consumidores são desafiados a partilhar a sua experiência no Facebook e no Instagram com a hashtag #verdecool. Assim, habilitam-se a ganhar prémios.

O Verde Cool, lançado pela Associada Comercial de Braga, conta com a parceria da Câmara Municipal de Braga, da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, da Adega Ponte da Barca e do Vila Galé.V