Cascais vai oferecer visitas guiadas a todos. E há transportes e museus grátis para turistas

Até ao final do ano, os turistas de Cascais têm direitos a benesses extra, mas também os visitantes e quem vive ou faz a vida pelo concelho. Um plano de apoio ao turismo local que inclui várias ofertas e descontos.

Entre as várias medidas anunciadas pela Associação Turismo de Cascais em parceria com várias entidades, encontram-se “a oferta de bilhetes nos museus municipais e transportes gratuitos para turistas alojados em empreendimentos turísticos e no alojamento local”, informa-se em comunicado, ou “parques de estacionamento municipais gratuitos junto a zonas de maior concentração de comércio”.

Aos fins-de-semana, todos os visitantes, alojados ou não na zona, podem também aproveitar as visitas guiadas gratuitas por Cascais: são conduzidas por guias turísticos e realizam-se aos sábados e domingos a partir de 5 de Setembro. Os passeios têm uma duração de cerca de 2h e realizam-se em vários horários (com marcação prévia no Posto de Turismo – 912 034 214, [email protected]).

A campanha para os visitantes vai decorrer em paralelo com as promoções para “quem reside, trabalha ou estuda em Cascais”. A campanha #EuFicoEmCascais, para já até 30 de Setembro, é levada a cabo em “parceria com várias unidades hoteleiras de 3, 4 e 5 estrelas” e garante “descontos entre 10 e 25% sobre os melhores preços” e há “pacotes especiais”.

Participam cinco estrelas como o Cascais Miragem, a Fortaleza do Guincho, Palácio do Estoril, Quinta da Marinha, Senhora da Guia, Sheraton e Oitavos. Nos quatro estrelas: Estoril Eden, Riviera, Pestana Cascais, Vila Bicuda. E há também três estrelas: Alvorada, Lido e Londres. Mais informações no site da autarquia.

O protocolo de apoio ao turismo local foi assinado pela Associação Turismo de Cascais, câmara municipal, a associação empresarial do concelho, a Cascais Invest e a Associação da Hotelaria de Portugal.