Os grandes Bairrada são de quem os “trabuca”

Monólogo Chardonnay 2019

A&D Wines, Baião

Região: Regional Minho

Castas: Chardonnay

Álcool: 13,5% vol

Preço: 6,90€ (garrafeiranacional.com)

Pontuação: 88/100

Um branco de absoluta transparência, sem maquilhagens e que mostra aquilo que é e de onde vem. Um Chardonnay de Baião, sem a passagem por barrica a que a casta nos habituou – e de que parece gostar para mostrar toda a sua opulência. Nesta versão destaca antes os aromas frutados, o lado mais fino e directo de boca a par de um perfil maduro perfeitamente equilibrado com a acidez. J.A.M.

Monólogo Malvasia Fina 2019

A&D Wines, Baião

Região: Vinhos Verdes

Castas: Malvasia Fina

Graduação: 13% vol

Preço: 7,95€ (garrafeira5estrelas.com)

Pontuação: 86/100

A série Monólogo procura a melhor expressão de cada casta do produtor. Cultivado na parcela P70 da Quinta de Santa Teresa, este Malvasia Fina destaca sobretudo a expressão aromática e a textura macia e envolvente no ataque de boca, com sugestões de flores e frutos de polpa branca. Apesar da acidez fresca, é sempre mais macio do que crispy, com final de boca prolongado a que um pouco mais de tensão daria outra expressividade. J.A.M.

Terra a Terra Reserva de 2016

Quanta Terra, Sociedade de Vinhos, Alijó

Castas: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca

Graduação: 14,5% vol

Região: Douro

Preço: 11,30€

Pontuação: 90/100

O Terra a Terra, a marca para a gama média dos criadores do Quanta Terra, revela um perfil distinto do seu “irmão” do topo de gama: é mais macio, mais delicado, mais expressivo no aroma de fruta vermelha e notas de bosque. Um belíssimo vinho, que se bebe com prazer. Com a marca do ano bem vincada na elegância e no aroma (ou no volume de álcool, um grau acima da edição de 2014), já com as conquistas de alguns anos de garrafa presentes, é um tinto sedutor e rico, a um preço sensato. Não se recomenda para mesas com pratos muito potentes. M.C.

Paço de Teixeiró Avesso 2018

Montez Champalimaud, Mesão Frio

Graduação: 12,50 vol

Região: Vinho Verde

Preço:

Pontuação: 91/100

Criados numa zona de transição entre o Douro e os Verdes, os brancos Paço de Teixeiró têm como trunfos a aptidão da casta Avesso, o calor e a frugalidade do xisto e o ar mais fresco da montanha. Os seus vinhos são, por isso, e no geral, muito recomendáveis. Neste caso, entramos num patamar superior: este Avesso, do qual se produziram apenas 1600 garrafas, é muitíssimo recomendável. Aroma de maçã bem temperado pela nota da barrica, denso e vibrante na boca, excelente final, é um branco que vale a pena. M.C.