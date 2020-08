TAP renova redução de horário a trabalhadores

A TAP anunciou esta sexta-feira que vai voltar a recorrer em Setembro ao apoio extraordinário à retoma progressiva, mecanismo que substituiu o layoff simplificado. De acordo com o comunicado da transportadora aérea, a decisão foi tomada uma vez que não houve “alteração significativa das condições que motivaram o recurso ao layoff simplificado”, instrumento que utilizou entre Abril e Julho. Em Agosto, a empresa já teve de optar pelo novo apoio, que implica menos poupanças em termos de salários para a TAP.

“Considerando a evolução das restrições à mobilidade das pessoas, a cada momento definidas pelas autoridades governamentais dos países onde a TAP opera, bem como dos sinais de procura, assiste-se a uma retoma gradual da actividade, a qual poderá ser ajustada sempre que as circunstâncias o exijam”, refere a empresa.

Todos os trabalhadores, diz a empresa, “serão informados individualmente sobre a modalidade de redução do horário de trabalho que lhes será aplicada”. O actual apoio não permite a suspensão do trabalho, como aconteceu com o layoff simplificado, mas sim uma redução entre os 20% e os 70%.

Ao mesmo tempo, a TAP, que emprega perto de 10.000 pessoas, dá já a entender que poderá recorrer a este benefício para além de Setembro. No comunicado, a empresa diz que, “na medida em que a legislação que instituiu o apoio extraordinário à retoma progressiva vigorará até 31 de Dezembro de 2020, e considerando a manutenção do nível de incerteza quanto à evolução da actividade da TAP”, vai passar “a dar conhecimento ao mercado e ao público em geral apenas caso o regime do apoio extraordinário à retoma progressiva deixe de lhe ser aplicável” ou caso a gestão decida colocar-lhe um ponto final antes do final do ano.

Depois de ter estado praticamente parada (entre Março e Julho perdeu 6,7 milhões de passageiros), a transportadora aérea tem retomado parte da sua actividade, tendo já anunciado que em Outubro planeia operar 82 rotas, com 666 voos semanais.

Uma noticia positiva foi a inclusão de Portugal na lista de países vistos como seguros pelo Reino Unido, que deixou assim de exigir quarentena a quem venha para o território nacional, potenciando o turismo britânico. A TAP tem actualmente 30 frequências semanais entre o Reino Unido e Portugal (23 de Lisboa e sete do Porto).