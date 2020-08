Confiança dos consumidores recupera em Agosto

A confiança dos consumidores aumentou em Agosto, depois de ter caído em Julho. Desta forma é retomada a recuperação iniciada em Maio depois da forte redução registada em Abril, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, o aumento do indicador de confiança dos consumidores foi de 2,3 pontos, passando de -28,3 para -26 em Agosto. Esta situação é o resultado das perspectivas em relação à evolução da situação económica do país, bem como da situação financeira do agregado familiar, passada e futura. Por outro lado, as expectativas face à realização de compras importantes tiveram um contributo negativo, este mês, para a constituição do indicador.

Já o indicador de clima económico, que resulta dos inquéritos às empresas, continua a crescer desde Maio, depois de ter atingido em Abril o valor mínimo da série, indica o instituto de estatística.

O indicador de clima económico aumentou 1,6 pontos, passando de -2,9 para -1,3. O crescimento é resultado da recuperação da confiança em todos os sectores: Indústria Transformadora, Construção e Obras Públicas, Serviços e Comércio.

Foi no sector dos Serviços que houve a maior recuperação, de 9,8 pontos, passando de -46,9 para -37,1. Ainda assim, continua a ser o sector com os piores números, como tem sido desde Abril.

Quer o indicador de confiança dos consumidores, quer o indicador de clima económico, situam-se ainda muito longe dos níveis pré-pandemia, de acordo com os dados do INE. Em Fevereiro, o indicador de confiança dos consumidores estava 17,9 pontos base acima do actual e o de clima económico 3,5. A diferença é ligeiramente maior se compararmos com o período homólogo: o indicador de confiança dos consumidores tem agora menos 18,4 pontos e o de clima económico menos 3,6.