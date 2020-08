Inglaterra-Dinamarca, 1908: a primeira final olímpica a sério

Não haverá campeão olímpico de futebol em 2020. A história registará um campeão masculino e outro feminino dos Jogos de 2020, mas sagrado apenas em 2021, quando a competição, finalmente, se realizar em Tóquio. E tudo isto se a covid-19 der tréguas… É apenas mais uma linha na longa história de encontros e desencontros entre o desporto mais popular do planeta e as argolas de cinco cores. Uma história repleta de questões administrativas, questiúnculas políticas e episódios muito pouco “olímpicos”.

Os Jogos Olímpicos de Londres 1908 acolheram o primeiro torneio olímpico de futebol realmente oficial. E a equipa da Grã-Bretanha (composta, no entanto, apenas por jogadores ingleses) conquistou o título, ao bater na final a Dinamarca, por 2-0. Já lá iremos. Porque isto de ser o primeiro torneio olímpico “oficial” deixa-nos com muita coisa para contar antes de chegarmos a essa final disputada no White City Stadium, em Londres, construído propositadamente para os Jogos e com capacidade para 68.000 espectadores sentados.

O futebol não marcou presença na estreia do movimento olímpico moderno, em 1896: existem relatos de uma partida entre um 11 de Atenas, a cidade que recebeu os primeiros Jogos, e uma formação da cidade de Esmirna, então parte do Império Otomano, ganha por estes, mas tal jogo pode, na realidade, nem sequer ter sido disputado. Oficialmente, não houve pontapé na bola na grande competição multidisciplinar que começou a dar corpo ao sonho de Pierre de Coubertin.

Nas edições seguintes, no entanto, já houve futebol. Em 1900, três equipas juntaram-se em Paris para um torneio de exibição que subsequentemente foi oficializado com entrega de medalhas. A Grã-Bretanha, representada pela equipa do Upton Park FC, conquistou o ouro, vencendo o 11 da França por 4-0. E bastou. Os franceses, entretanto, golearam uma universidade francófona que representava a Bélgica por 6-2, mas os organizadores decidiram declarar os ingleses como vencedores e o torneio ficou por ali…

Quatro anos depois, em Saint-Louis, nos EUA, o figurino repetiu-se: três equipas num torneio de exibição que depois se tornou oficial. O Galt FC, do Canadá, bateu duas equipas universitárias da nação anfitriã (primeiro o Christian Brother College de Saint-Louis, por 7-0, e depois a St. Rose Parish School, por 4-0) e levou o ouro para casa. Vieram então os Jogos Intercalares de 1906 — uma nota histórica: a ideia original era realizar uma competição a meio da Olimpíada, sempre em Atenas, mas esta intenção não passou da primeira edição; muitos anos mais tarde, em 1994, este calendário bianual voltou à tona, com a estreia dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Lillehammer, na Noruega. Adiante.

Em 1906, nove equipas foram admitidas na competição, mas cinco (Alemanha, Áustria, França, Grã-Bretanha e Holanda) desistiram, deixando a luta pelas medalhas a cargo da Dinamarca e das cidades de Esmirna (oito jogadores ingleses, dois franceses e um arménio), Atenas e Tessalónica. Na final, a Dinamarca bateu Atenas por 9-0, um resultado que poderia ter sido mais dilatado não fosse a formação grega ter-se recusado a regressar ao campo para a segunda parte… Um dos seus jogadores, Giorgos Kalafatis, então com 18 anos, acabou por fundar o Panathinaikos, dois anos depois.

Agora a sério

Por comparação com estes tímidos primeiros passos, o torneio de Londres 1908 foi uma competição muito séria. Os Jogos deveriam ter-se realizado em Itália, mas a violenta erupção do Vesúvio, que soterrou a cidade de Nápoles, a 5 de Abril de 1906, causando mais de 100 mortes e elevados danos materiais, obrigou as autoridades italianas a desviar as verbas de organização da celebração olímpica para a reconstrução da cidade. Londres pegou no testemunho e recebeu os Jogos. Entre os participantes estavam oito equipas de futebol, representando Boémia, Dinamarca, França (duas formações), Grã-Bretanha (apenas com jogadores ingleses, recorde-se), Holanda, Hungria e Suécia. Problemas políticos nos Balcãs levaram, no entanto, a Hungria e a Boémia a desistirem da competição.

A Dinamarca revelou um apetite voraz pelas balizas francesas, goleando, primeiro, a equipa secundária dos gauleses por 9-0 e, depois, a formação principal por 17-1 (ainda hoje recorde olímpico para o resultado mais desnivelado) no seu caminho até à final. Desconsolados, os franceses nem quiseram entrar em campo para discutir a medalha de bronze com a Holanda… O outro finalista foi a Grã-Bretanha, que goleou a Suécia por 12-1 e a Holanda por 4-0. A 24 de Outubro, as duas equipas entraram no relvado do White City Stadium, conduzidas pelo árbitro… britânico John Lewis e perante apenas 8000 espectadores.

A equipa britânica tinha nas suas fileiras jogadores de grande valia: apesar de serem amadores, o capitão Vivian Woodward e Harold Hardman, por exemplo, estavam habituados ao futebol de alto nível: o primeiro jogou mais de 100 jogos pelo Tottenham e pelo Chelsea; o segundo participou em duas finais da Taça pelo Everton — e, mais tarde, veio a ser presidente do Manchester United. Ainda assim, rezam as crónicas que o resultado de 2-0 favorável aos homens da casa foi lisonjeiro. O relatório dos Jogos salienta que os campeões “não demonstraram verdadeira forma internacional”, enquanto a Dinamarca “exibiu muito mais vigor e determinação, com um ritmo e velocidade bem maiores do que frente à França”.

Na formação dinamarquesa jogava Harald Bohr, que se tornou famoso pelo seu trabalho como matemático. Mas, feitas as contas, a medalha de ouro ficou em Londres.