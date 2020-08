FC Porto-Sp. Braga na jornada inaugural da I Liga 2020-21

Habitualmente, nos últimos dias de Agosto, as equipas que competem no principal escalão do futebol português já têm quatro jornadas cumpridas, mas, num ano atípico devido à pandemia da covid-19, apenas nesta sexta-feira foi conhecida a calendarização da época 2020-21 da I e II Liga. O sorteio, realizado em Vila Nova de Gaia e repleto de condicionantes, ditou que o primeiro frente-a-frente entre os dois principais candidatos ao título vai acontecer apenas em 2021, quando o Benfica se deslocar ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto na 14.ª jornada. Na ronda inaugural, que terá lugar no fim-de-semana de 20 Setembro, realce para o FC Porto-Sp. Braga.

Por regra, os sorteios das competições profissionais de futebol em Portugal têm algumas condicionantes impostas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), mas, desta vez, o número de restrições aplicadas pelo organismo presidido por Pedro Proença foi bem superior ao dos últimos anos.

Alegando motivos de segurança, os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias e os compromissos das selecções nacionais, a LPFP começou por impor que “as equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias” não podiam “jogar com os cinco primeiros classificados da I Liga da época transacta” nas três primeiras jornadas. Assim, já se sabia que não haveria qualquer “clássico” em Setembro e o primeiro duelo entre os dois dos três “grandes” em Portugal vai acontecer na 4.ª jornada (fim-de-semana de 18 de Outubro), quando o FC Porto se deslocar a Alvalade.

Entre as restantes condicionantes, destacava-se a impossibilidade de equipas vizinhas jogarem como anfitriões na mesma ronda, o que significa que Benfica e Sporting; FC Porto e Boavista; Sp. Braga e V. Guimarães; Marítimo e Nacional; Gil Vicente e Famalicão; Portimonense e Farense nunca vão jogar no seu estádio na mesma jornada.

Para a primeira ronda, as restrições impostas pela LPFP ditavam também que as equipas participantes nas fases de qualificação para a Liga dos Campeões (Benfica) e Liga Europa (Sporting e Rio Ave) não podiam jogar com as equipas das ilhas (Marítimo, Nacional e Santa Clara) e, ainda, que o regresso do Farense à elite do futebol em Portugal não podia ser no Estádio de São Luís, em Faro.

Perante tudo isto, o puzzle da 1.ª jornada estava muito condicionado e terá como um dos jogos mais apetecíveis o confronto entre FC Porto e Sp. Braga. O “novo” Benfica de Jorge Jesus vai começar em Famalicão, enquanto o Sporting recebe o Gil Vicente.

Na II Liga, que não terá nenhuma equipa que competiu na última época na I Liga, 2020-21 arrancará uma semana mais cedo (fim-de-semana de 13 de Setembro) e na 1.ª jornada merece destaque um duelo da região Centro (Ac. Viseu-Académica) e um confronto entre equipas que lutaram na última época pela promoção (Feirense-Desp. Chaves). No regresso aos escalões profissionais, Arouca e Vizela, as duas equipas promovidas do Campeonato de Portugal, vão jogar contra o Estoril e a Oliveirense, respectivamente.