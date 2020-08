Mais de 30 atletas e elementos do Louletano infectados

Um total de 33 atletas e elementos da equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube estão infectados com covid-19, revelou à agência Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Segundo a mesma fonte, o primeiro caso foi diagnosticado na quarta-feira e durante o dia de quinta-feira “foi feito o estudo à equipa”, tendo sido decidido que “todos deveriam ser testados” durante esta sexta-feira.

Todos os profissionais foram “colocados em isolamento”, assim como “todos os contacto directos, quer dos positivos como dos negativos”, acrescentou.

A equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube está a disputar o Campeonato de Portugal de Seniores.

Esta manhã, a delegada de Saúde regional de Faro tinha afirmado que a situação epidemiológica no Algarve estava “estabilizada” apesar de a população ter praticamente triplicado, com o aumento de turistas.

“Não temos nenhum foco ou surto de grandes dimensões activo. [Temos] Alguns pequenos surtos, de transmissão familiar ou laboral”, adiantou Ana Cristina Guerreiro na conferência de imprensa quinzenal da Protecção Civil Distrital, em Loulé.