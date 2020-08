velvetnirvana: uma colecção que acordou ao som de All Tomorrow’s Parties

Nenhuma exposição, por si só, esgota uma colecção, mas diante da colecção de António Neto Alves haverá, decerto, muito por descobrir e conhecer. Não faltarão, no futuro, exposições e projectos, ensaios e livros por ela inspirados. Melómano, amante da história do rock e da pop mais vanguardistas, este advogado de profissão que começou a coleccionar discos e cartazes era um adolescente apaixonado pelos Velvet Underground, iniciando uma actividade que permanece viva, com a energia dos primeiros tempos. Neste momento, além de 250 obras de arte, a colecção conta em termos de ephemera com 500 objectos (excluindo os discos e à volta de 5000 livros) e há ainda coisas por encontrar e adquirir. “Só o núcleo dedicado aos Velvet Underground é muito extenso. Grande parte não está aqui”, conta-nos durante uma breve interrupção das suas férias de Verão. “O mesmo se passa com muitas das bandas presentes na exposição, os New York Dolls, a Patti Smith, os Suicide. Cada núcleo compreende vinis, acetatos, mas também objectos, documentos, fotografias, cartazes”.

