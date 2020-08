Morreu Joe Ruby, co-criador de Scooby-Doo

Joe Ruby, que criou, ao lado de Ken Spears, o cão Scooby-Doo, morreu de causas naturais esta quarta-feira na Califórnia. Tinha 87 anos e era casado com Carole Ruby, de quem tem quatro filhos e dez netos, há 63 anos. O cão criado por Ruby e Spears nasceu em 1969 e ainda faz parte da cultura pop nos dias que correm: Scooby!, um filme de animação 3D, está neste preciso momento nas salas de cinema em Portugal. É há 50 anos um dos maiores clássicos da animação das manhãs de fim-de-semana.

Nascido Joseph Clemens Ruby em Los Angeles a 30 de Março de 1933, esteve na Marinha e na Guerra da Coreia antes de ingressar no departamento de animação da Walt Disney Productions como intervalador e montador, tendo depois ido para a Hanna-Barbera, onde conheceu Spears. Ruby trabalhou, como montador, em séries clássicas como Yogi Bear, Jetsons e Flintstones, e em montador da música em Perdidos no Espaço.

Juntos, Ruby e Spears criaram, com o traço do desenhador Iwao Takamoto e encorajados pelo produtor Fred Silverman, uma série de animação para a CBS inspirada no Archie Show, que, após algumas tentativas, cristalizou nas aventuras das personagens Daphne, Fred, Velma, Shaggy e Scooby-Doo, um dogue alemão cujo nome vinha de “dooby dooby doo”, da parte de scat de Frank Sinatra em Strangers in the Night. O grupo, que desmascarava impostores criminosos que tentam disfarçar os seus crimes com contornos sobrenaturais que eram desacreditado pela equipa, viajava numa carrinha azul e verde com flores reminiscentes da era hippie. A série era um contraponto à violência de outros desenhos animados da televisão da altura.

A série original durou de 1969 a 1976, tendo transitado para a ABC nesse mesmo ano, onde se fizeram várias novas versões, com e sem Ruby e Spears, que entretanto saíram da Hanna-Barbera, tendo fundado a sua própria produtora, a Ruby-Spears, em 1977. A Ruby-Spears foi responsável por desenhos animados como a versão de Alvim e os Esquilos de 1983, o Super-homem de 1988, Mister T, centrada no actor de Esquadrão Classe A, ou as adaptações animadas de Rambo e Academia de Polícia. Em 1981 foi adquirida pela empresa-mãe da Hanna-Barbera.

O universo Scooby-Doo deu origem a vários filmes, telefilmes, seja animação ou acção real, videojogos e produtos de vários formatos. No início dos anos 2000, por exemplo, Raja Gosnell realizou dois filmes de acção real, com Freddie Prinze Jr. e Sarah Michelle Gellar.

Ruby e Spears escreveram séries como a adaptação televisiva de O Planeta dos Macacos, tendo também criado, entre animação e imagem real, Jabberjaw, Electra Woman and Dyna Girl, Wonderbug, Magic Mongo, Bigfoot and Wildboy ou Captain Caveman and the Teen Angels. Além do mundo da televisão, Spears trabalhou também em banda desenhada, tendo colaborado com Jack Kirby, o co-criador de várias das maiores personagens da Marvel. Essas colaborações mantêm-se inéditas. Em 1995, co-escreveu uma adaptação cinematográfica contemporânea da história de Rumpelstiltskin, realizada por Mark Jones.