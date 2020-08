Em busca de um mistério: José Pinhal

José Pinhal é um mistério. Cantor de baile de Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, nascido em 1952 e desaparecido num desastre de automóvel, no regresso de um concerto, em 1993, animou noites no Porto na década de 1980 e editou três volumes em cassete pelas Edições Nova Força, de São João da Madeira. Foi redescoberto ao longo dos últimos 15 anos através do passa-palavra. Desde 2016 há até um grupo, com membros da editora Favela Discos, de Equations e Coelho Radioactivo, chamado José Pinhal Post Mortem Experience, que toca as canções que Pinhal cantava.

