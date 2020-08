Em busca das vidas perdidas

Foi a “descoberta acidental de uma caixa de cartão empoeirada, cheia de objectos de antigos doentes do primeiro hospital psiquiátrico português, o Miguel Bombarda”, que deu origem a uma série de textos, publicados no PÚBLICO, e que serviram de base a este livro da jornalista Catarina Gomes. Como a própria confessa, no texto introdutório, os sujeitos eram para ser outros — um conjunto de doentes famosos: o assassino do médico Miguel Bombarda, o assassino do presidente Sidónio Pais, o poeta Ângelo Lima, o agricultor-artista Jaime Fernandes, ou o bailarino Valentim de Barros.

