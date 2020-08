Pegadas de dinossauro de Carenque deixadas ao abandono vão chegar ao tribunal

Estamos em Carenque, uma aldeia da freguesia de Mina de Água, no concelho da Amadora. A ribeira que atravessa esta região – a ribeira de Carenque – separa esta freguesia e este concelho da união de freguesias de Queluz e Belas, já no concelho de Sintra, onde pertence, por sua vez, o bairro de Pego Longo. O caminho até ao bairro é íngreme e estreito e não é preciso percorrer muitos metros de colina até que se torne inacessível à passagem de carros. A partir dali o GPS marca 600 metros de percurso pedonal até à jazida de Pego Longo. No meio da vegetação e à beira do caminho de terra batida, grandes aglomerados de lixo. Chegando à jazida, pneus. Muitos pneus. Quem luta há 34 anos para proteger este local é o geólogo António Galopim de Carvalho, que, com cinco especialistas em paleontologia, biologia e museologia, vai interpor uma providência cautelar junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra para travar degradação do espaço e conservá-lo.

