"Este rapaz acabou de disparar!". Jovem de 17 anos suspeito de matar manifestantes nos EUA

Um adolescente de 17 anos foi esta quarta-feira detido pelas autoridades de Illinois por ser suspeito de matar duas pessoas durante os protestos em Kenosha, no estado do Wisconsin, na terça-feira à noite.

Dezenas de pessoas saíram à rua pela terceira noite consecutiva depois de Jacob Blake, um norte-americano negro, ter sido baleado sete vezes pela polícia. Uma das vítimas foi baleada na cabeça e outra no peito, disse o xerife David Beth ao jornal Milwaukee Journal Sentinel. Uma terceira pessoa também foi baleada, mas sofreu ferimentos que não são considerados fatais.

Tucker Carlson, apresentador do canal conservador Fox News, justificou desta forma os actos do adolescente: "Quão chocados estamos que adolescentes de 17 anos com espingardas tenham decidido que tinham de manter a ordem quando mais ninguém o estava a fazer?